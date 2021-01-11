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اقتصاد

محي الدين: رؤية مصر 2030 تتفق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:03 ص
محمود محى الدين
محمود محى الدين
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آية الجارحي

اشاد الدكتور محمود محى الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولى بقيام مصر ممثلة في وزارة التخطيط بتحديث رؤيتها لعام 2030 وكذلك اتفاق الرؤية في مستهدفاتها ومبادئها العامة مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.

جاء ذلك خلال عدة اجتماعات عقدتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع عددًا من الخبراء والمتخصصين المصريين والدوليين لاستعراض أهم الأفكار والرؤى التي يجب تضمينها في الاستراتيجية بعد تحديثها.

وأضاف محمود محي، أن رؤية 2030 تعد الإطار الأشمل للتنمية المستدامة بعناصرها السبعة عشر، مع تركيز مصر على العناصر التي تعبر عن أولويات الدولة المصرية وأهدافها ومشروعاتها وقدراتها.

 

كما أكد محى الدين على أن اتساق الأهداف المحلية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامه يسهل من عملية القياس والمقارنة دوليًا مع ما تحقق في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة بداية من القضاء على الجوع والفقر مرورًا بالقضايا البيئية وقضايا الطاقة وتقليل الفجوة بين الجنسين وغيرها من الأهداف الأممية

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