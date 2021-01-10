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برلمان

ماجدة نصر: نقترب من وضع نهاية للمناطق العشوائية.. والسيسي أنصف الغلابة

الأحد 10/يناير/2021 - 11:05 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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القسم السياسي
أشادت الدكتورة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب سابقا، بمجهودات الدولة في الاهتمام بإنجاز المشروعات القومية الخاصة بتوفير وحدات سكانية لأهالي المناطق العشوائية وذلك بعد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ تجمع سكني مشروع "معًا" بحي السلام أول، والذي يعد المرحلة الثانية من هذا المشروع، وتتضمن تنفيذ 102 عمارة سكنية، بواقع 3312 وحدة سكنية، تم الانتهاء من المباني بنسبة إنجاز 100%، ليصل حجم ما يوفره المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية إلى 4416 وحدة سكنية. 

أكدت "نصر"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الفترة المقبلة ستشهد وضع حدود لانتشار المناطق العشوائية في مختلف محافظات مصر، قائلة:"نقترب من وضع نهاية للعشوائيات في مصر وذلك يرجع للرئيس السيسي الذي أنصف الغلابة واهالي المناطق العشوائية حيث وفر لهم ولأسرهم حياة كريمة". 

وأوضحت عضو مجلس النواب سابقا، أن الوحدات السكانية التي يتم توفيرها لأهالي المناطق العشوائية بها كافة المستلزمات التي تجعلهم يعيشوا حياة تليق بهم وتواكب كافة التطورات التي يشهدها العالم أجمع. 

يذكر أن  رئيس الوزراء ومرافقوه تفقد موقف تنفيذ تجمع سكني مشروع "معًا" بحي السلام أول، والذي يعد المرحلة الثانية من هذا المشروع، وتتضمن تنفيذ 102 عمارة سكنية، بواقع 3312 وحدة سكنية، تم الانتهاء من المباني بنسبة إنجاز 100%، ليصل حجم ما يوفره المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية إلى 4416 وحدة سكنية، وذلك في إطار جولته في مشروعات الإسكان لأهالينا في المناطق العشوائية. 

 وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع معًا، بإنشاء 46 عمارة سكنية، تضمنت 1104 وحدات سكنية، وتم الانتهاء منها، كما يتم تنفيذ المرحلة الثانية، حيث تم استكمال أعمال المرافق وجار تنسيق الموقع العام للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع، للانتهاء من هذا المشروع الذي تصل تكلفته إلى نحو ١.٣ مليار جنيه.
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