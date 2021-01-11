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هدى زكريا: اختفاء الغناء والفن الرفيع ساهم في وحشية الجريمة الأسرية.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:31 ص
د.هدى زكريا
د.هدى زكريا
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داليا أحمد
أكدت الدكتورة هدى زكريا، استاذ علم الاجتماع، أن المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة تعرض لارتباك اجتماعي وغاب عنه التوازن الاجتماعي، موضحة أن اختفاء الغناء والفن الرفيع ساهم في وحشية الجريمة ولاسيما الجريمة الأسرية.

وأضافت "زكريا"، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن الطبقة الوسطى أصبحت تعاني وغابت ، متابعة: "ارتباك الطبقة الوسطى وغياب الفن أصبح مؤثر، واللى بيسمع موسيقى مش ممكن يبقى مجرم والطبقة الوسطى بقت مضروبة".

وتابعت  استاذ علم الاجتماع: "دُفع المجتمع الى التطرف والعنف بسبب تحريم الفن الرفيع، وفى دراسات أثبتت أن المجتمع المصري صار متطرفا، ما عدا نسبة محدودة وطول الوقت يبحث عن الحلال والحرام"، فضلا عن أن فيس بوك أصاب المواطنين بالفزع الاجتماعي.
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