تسلمه من والده الراحل.. زعيم كوريا الشمالية يحصل على منصب جديد

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الإثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون انتخب أمينًا عامًا لحزب العمال الحاكم، مستلما اللقب من والده الراحل في خطوة رمزية تهدف إلى تعزيز سلطته.





وجرت الانتخابات أمس الأحد خلال مؤتمر الحزب المستمر منذ عدة سنوات، والذي تم تصميمه لكيم لوضع مخططات لسياسته الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية على مدى السنوات الخمس المقبلة واتخاذ قرارات شخصية رئيسية.





وقالت الوكالة إن المؤتمر "وافق بالكامل" على اقتراح بترقية كيم لمنصب الأمين العام للحزب، واصفة المنصب بـ "رئيس الثورة ومركز التوجيه والوحدة".





ويتمتع كيم بسلطة شبه مطلقة في كوريا الشمالية التي يحكمها منذ توليه السلطة بعد وفاة والده كيم جونج إيل في عام 2011.



