طلعت يوسف يكشف أسباب عدم إستمراره مع الإسماعيلي





وقال طلعت خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اعتذرت عن عدم تدريب الإسماعيلي لسببين الأول إصابة ابنتي بفيروس كورونا والثاني خلاف في وجهات النظر".







وأكمل: "إسم الإسماعيلي يجذب أي مدرب لقيادته فهو ناد كبير، ولا يستحق المكانة الموجود بها حاليا وأتمنى لهم التوفيق الفترة المقبلة".



وأتم: "أطالب جماهير الاتحاد السكندري بعدم تكرار خطأهم معي تجاه الجهاز الفني الحالي للفريق".

كشف طلعت يوسف، المدير الفني الجديد لفريق أهلي طرابلس الليبي، أسباب اعتذاره عن تدريب الإسماعيلي.