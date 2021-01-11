الجماهير تدعم الإسماعيلي في إياب نصف نهائي بطولة الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #البطولة_يا_اسماعيلي دعما للدارويش في اياب نصف نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎ #البطوله_يا_اسماعيلي كل الدعم للاسماعيلي صاحب اول نجمه افريقيه" و"‏لو على البطولة ناوى العب يا اسمعلاوى

‎#البطولة_يا_اسماعيلى".





وقال أخرون "‏القدس عربية والبطولة فى اسماعيليه #البطولة_يا_اسماعيلى" و "‏‎#البطوله_يا_اسماعيلي الاسماعيلي يقدر ان شاء الله هتكون الكاس في اسماعيلية ".









يذكر النادي الإسماعيلي المصري اعلن سلبية مسحة كورونا قبل مباراته المرتقبة أمام مضيفه الرجاء المغربي في جولة الإياب لدور الأربعة ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال المقررة مساء اليوم الإثنين .





وقال الحساب الرسمي للنادي عبر "تويتر": "الحمد لله.. سلبية عينة مسحات كورونا لجميع أفراد البعثة".









ووصلت بعثة الإسماعيلي إلى المغرب أمس الجمعة وخاض الفريق أول تدريباته اليوم السبت تحت الأمطار الغزيرة على الملعب الفرعي لستاد مراكش الكبير.



