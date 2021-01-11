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فن

كنت أحبك.. لطيفة تودع الفنان هادي الجيار بكلمات مؤثرة

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:29 ص
صدى البلد
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ندى فكري
نعت الفنانة لطيفة، الفنان هادي الجيار عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و نشرت لطيفة صورة للفنان هادي الجيار وحرصت علي توديعه من خلالها، قائلة : "الله يرحمك يا فنان يا محترم كم كنت أحبك ".

وقال الدكتور أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، إن الفنان هادي الجيار كان فنانا مؤثرا في الحياة الفنية والتمثيلية والاجتماعية أيضا، وكان على المستوى الشخصي من الشخصيات المؤثرة، ودائم التواصل مع زملائه.


وأعلن إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 71 عاما، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون فى جنة الخلد بإذن الله.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير. 

وكان الفنان هادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.
كنت أحبك.. لطيفة تودع الفنان هادي الجيار بكلمات مؤثرة
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