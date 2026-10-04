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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مشادة كلامية بين طبيب أسنان ومريض مسن تتصدر السوشيال: خليه يطلع بره

طبيب اسنان
طبيب اسنان
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو أثار حالة من الجدل، ظهر خلاله طبيب أسنان شاب داخل عيادته فديو أثار حالة من الجدل، ظهر خلاله طبيب أسنان شاب داخل عيادته في مشادة كلامية مع مريض مسن، قبل أن تتطور الواقعة إلى مشادة واعتداءات لفظية بين الطرفين.

وبحسب ما ظهر في الفيديو المتداول، نشبت مشادة بين الطبيب والمريض داخل العيادة، وسط حديث عن خلاف يتعلق بعدم تلقي المريض الخدمة الطبية التي كان ينتظرها، حيث ردد أحد الأطراف عبارة: «أخذت فلوس ومعملتش سناني»، فيما طالب الطبيب بخروج الرجل من العيادة.

وأظهر المقطع تصاعد حدة النقاش بين الطرفين، قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباك، وسط تداول روايات مختلفة بشأن بداية الخلاف والأسباب التي أدت إلى تصاعده، دون وجود معلومات موثقة حتى الآن تكشف تفاصيل الواقعة كاملة أو تحدد المسؤولية عنها.

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن المشاهد المتداولة لا توثق بداية المشادة، وهو ما دفع البعض إلى التأكيد على صعوبة الحكم على الواقعة من جانب واحد، خصوصًا مع عدم وضوح ما دار بين الطبيب والمريض قبل بدء التصوير.

وانتقد رواد مواقع التواصل طريقة تعامل الطبيب مع الموقف، مؤكدين أن الطبيب كان يمكنه إنهاء المشادة بهدوء ومطالبة المريض بمغادرة العيادة، واللجوء إلى الجهات المختصة حال وجود تجاوز بحقه، خاصة مع فارق السن بين الطرفين.

في المقابل، شدد متابعون على أن تعرض الطبيب لأي استفزاز أو تجاوز لا يبرر الاعتداء عليه أو التهجم داخل عيادته، مؤكدين أن احترام الطبيب وحرمة العيادة لا يتعارضان مع ضرورة الالتزام بالهدوء واللجوء إلى القانون عند حدوث أي خلاف.

ولا تزال ملابسات الواقعة كاملة غير واضحة، في ظل اقتصار المتداول على مقطع فيديو لا يُظهر بداية المشادة، بينما تواصل مواقع التواصل الاجتماعي تداول المقطع وسط مطالبات بالكشف عن تفاصيل الواقعة كاملة.

طبيب أسنان مريض مسن واعتداءات لفظية مشادة بين الطبيب والمريض داخل العيادة تزال ملابسات الواقعة كاملة المتداول

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الواقعة المتداولة

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