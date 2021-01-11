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أخبار العالم

بعد إغلاق حساب ترامب.. تراجع أسهم تويتر بنسبة 8%

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:51 م
تراجع أسهم تويتر
تراجع أسهم تويتر بنسبة 8% بعد غلق حساب ترامب
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دعاء أبوهشيمة
تراجعت أسهم تويتر المدرجة في ألمانيا، اليوم الاثنين، بنسبة 8% بالمئة في أول أيام التداول، بعد أن أوقفت الشركة نهائيا حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مساء يوم الجمعة الماضى.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الشركة إن تعليق حساب ترامب، الذي يضم أكثر من 88 مليون متابع، جاء بسبب خطر المزيد من العنف، وذلك بعد اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء الماضى.

وتراجعت أسهم شركة التواصل الاجتماعي، المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 8% أيضا في تعاملات هزيلة لما قبل فتح السوق صباح اليوم الاثنين.

وكانت شركة التواصل الاجتماعي قد علقت مساء أمس (الجمعة) بشكل دائم حساب ترمب وأرجعت قرارها إلى خطر المزيد من التحريض على العنف، وذلك بعد يومين فقط من اقتحام مثيري شغب مؤيدين لترمب مبنى الكابيتول الأميركي، مما أدى إلى تعليق جلسة مشتركة للكونجرس ومقتل خمسة أشخاص.

وقد أثار ترمب، في العديد من التغريدات، مؤيديه بمزاعم بشأن تزوير الانتخابات، وشجعهم على السير إلى مبنى الكابيتول.

ونشر ترمب التعليقات في سلسلة تغريدات من حساب «بوتوس» الرئاسي - المنفصل عن حسابه الشخصي. وأزال موقع «تويتر» التغريدات بعد فترة وجيزة.

بعد أن حذف موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي حسابه الشخصي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه قد يطلق منصة منافسة جديدة، مشيرًا إلى أنه «يتفاوض مع مواقع أخرى مختلفة»، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
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