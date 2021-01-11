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حوادث

هارب من أحكام.. حبس عنصر إجرامى عثر بحوزته على أسلحة نارية بالشرقية

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:59 م
صدى البلد
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محمد العيسوى


قررت نيابة الزقايق، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام  لنيابات جنوب الشرقية، حبس عنصر إجرامى ، عثر بحوزته على 5 بنادق، ومطلوب التنفيذ عليه فى  احكام 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من القاء القبض على عنصر أجرامي يدعى س. ا و شهرته الدولى، بحوزته 5 بنادق، ومطلوب للتنفيذ عليه فى 3 جنايات بإجمالى 18 سنة سجن فى قضايا سرقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث مركز الزقازيق، من ضبط س. ا 30 سنة وشهرته الدولى، بحوزته 5 بنادق، وسبق اتهامه فى 3 جنايات 10 سنوات و5 سنوات و3 سنوات فى قضايا سرقات.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
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