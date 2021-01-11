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أخبار البلد

مستشفى القاهرة الجديدة تنجح فى إنقاذ حياة مريض يعاني من انفجار بالمعدة

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:37 م
صدى البلد
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محمد غالي
نجح فريق مستشفى القاهرة الجديدة فى إنقاذ حياة مريض جاء إلى المستشفى وكان يعاني من آلام حادة بالبطن بعد أن تم رفضه من قبل مستشفيات أخرى لأن المريض إيجابي كورونا.

وكان تشخيص المريض انفجار بالزائدة والتهاب بريتوني ولكن بعد التقييم والكشف تبين أنه انفجار بالمعدة نتيجة قرحة معدية وتم تحضير المريض وانعاشه وتحضيره للعمليات فورا.

وقال الدكتور أحمد زاهي أخصائي الجراحة، ان الفريق الطبي بالمستشفى، قام بعمل استكشاف للبطن وبعد الفتح وجد كمية كبيرة من الصديد تخرج من بطن المريض ووجد ثقب كبير بالمعدة قطره ٢ سم في جدار المعدة الأمامي وتم تنظيف البطن من الصديد واستكشاف البطن.

وأضاف أخصائي الجراحة، أنه تم اخذ عينة للتحليل من حافة الثقب الموجود بالمعدة وغلق الثقب باستخدام جزء منديل البطن وتم غسل الأحشاء والبطن من الداخل بمحلول ملحي و وضع درنقتين بالبطن وتم غلق الجرح وإفاقة المريض قبل نقله للرعاية المركزة وهو الآن بصحة جيدة.

من جانبه قال الدكتور محمد ماجد أن المستشفى تسعى لتقديم افضل خدمة طبية للمرضى والمترددين عليها، في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان. 

من جانبه قال الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، ان صحة القاهرة تعمل علي تقديم كافة الخدمات الطبية للمترددين عليها، منوها الي دور مستشفي القاهرة الجديدة، وما تقوم به من خدمات لنيل رضاء المواطنين. 

وشمل الفريق الطبي الدكتور أحمد توفيق استشاري الجراحة، ومن أطباء التخدير الدكتور هيثم محمود والدكتور شريف عبد الله، والدكتورة مروة علاء الدين محمد.
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