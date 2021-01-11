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حوادث

ضبط صاحب مخبز بروض الفرج استولي على 6 ملايين جنيه من أموال الدعم

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:36 م
ضبط صاحب مخبز بروض
ضبط صاحب مخبز بروض الفرج
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كتب محمد صبري
ألقي رجال الأمن بالقاهرة، القبض علي صاحب مخبز بروض الفرج استولي علي ٦ ملايين جنيه من أموال الدعم .

ووردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام بعض الأشخاص بحى روض الفرج ، بالأستيلاء على أموال الدعم المخصص لرغيف الخبز البلدى من خلال تجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنيين، وإجراء عمليات بيع وهمية للخبز دون التصنيع الفعلى بإستخدام ماكينة صرف الخبز.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل للمخبز وضبط  المدير المسئول عن المخبز ومقيم الجيزة .

واعترف بالواقعة وقد تم حصر المبالغ المالية المستولى عليها وقدرت ب ٦ ملايين جنيه .

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