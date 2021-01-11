بعد عملية الزائدة الدودية .. مكون طبيعي يجب تناوله فورا





وقال الدكتور دراجان جونجيك، الجراح في العيادة الجراحية الأولى في بلغراد، إن للزائدة الدودية دور تلعبه في جهاز المناعة.

ووفقا لموقع " novosti"، عادة ما يعتبر هذا العضو غير ذي صلة، لأنه يصاب بالتقزم أثناء التطور، وبسبب بنيته الأنبوبية، فإنه يعتبر أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا التي تعيش عادة في الجراثيم المعوية ، والتي يمكن أن تلعب دورًا دفاعيًا رئيسيًا في بعض الالتهابات المعوية.



