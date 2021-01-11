بعد عملية الزائدة الدودية .. مكون طبيعي يجب تناوله فورا

تلعب الزائدة الدودية وظيفة مهمة في الجسم، حيث يتم "إنتاج" البكتيريا الجيدة في الزائدة الدودية، وعندما يتم اختلال توازن البكتيريا في الزائدة الدودية، يمكن أن تحدث عدوى ويمكن أن يظهر المخاط ، ما قد يسد المفصل مع الأمعاء الغليظة.
إذا تمت إزالة الزائدة الدودية، يجب أن تشرب البروبيوتيك وخاصة الزبادي مشروبا أو طعاما من وقت لآخر، لأن هذا العضو "غير المجدي" له وظيفته.
وقال الدكتور دراجان جونجيك، الجراح في العيادة الجراحية الأولى في بلغراد، إن للزائدة الدودية دور تلعبه في جهاز المناعة.
ووفقا لموقع "novosti"، عادة ما يعتبر هذا العضو غير ذي صلة، لأنه يصاب بالتقزم أثناء التطور، وبسبب بنيته الأنبوبية، فإنه يعتبر أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا التي تعيش عادة في الجراثيم المعوية ، والتي يمكن أن تلعب دورًا دفاعيًا رئيسيًا في بعض الالتهابات المعوية.
عادة ما يتم حل التهاب الزائدة الدودية الحاد، المصحوب بألم وحمى وصعوبة في الحركة، عن طريق إزالة هذا العضو - استئصال الزائدة الدودية.
وبعد إزالة الزائدة الدودية ، قد يعاني المريض من مشاكل معينة نتيجة اضطراب الجراثيم المعوية، لذلك يمكن أن يكون استخدام البروبيوتيك مفيدًا في مثل هذه الحالات.
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