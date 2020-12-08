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ماذا يحدث عند انفجار الزائدة الدودية ؟.. أخطار صحية تهدد الحياة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:33 م
ماذا يحدث عند انفجار
ماذا يحدث عند انفجار الزائد الدودية ؟.. أخطار صحية تهدد الحي
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اسماء محمد
إذا لم يتم علاج الزائدة الدودية ، يمكن أن تنفجر الزائدة الدودية وتسبب التهابات قد تهدد الحياة، وإذا انفجرت الزائدة الدودية ، فإن بطانة البطن (الصفاق) ستصاب بالبكتيريا، وهذا ما يسمى التهاب الصفاق .

ووفقا لما ذكره " hns " يمكن أن يؤدي انفجار الزائدة الدودية إلى تلف الأعضاء الداخلية يمكن أن تشمل أعراض التهاب الصفاق ما يلي:

آلام شديدة مستمرة في البطن
الشعور بالمرض أو المرض
حرارة عالية
تسارع في ضربات القلب
ضيق في التنفس  مع سرعة في التنفس
تورم في البطن

إذا لم يتم علاج التهاب الصفاق على الفور ، فقد يتسبب في مشاكل طويلة الأمد وقد يؤدي إلى الوفاة. وعادة ما يتضمن علاج التهاب الصفاق المضادات الحيوية والجراحة لإزالة الزائدة الدودية.

في بعض الأحيان يتشكل الخراج حول الزائدة الدودية المتفجرة. هذه مجموعة مؤلمة من القيح تتشكل عندما يحاول الجسم مكافحة العدوى. 
في حالات نادرة (حوالي 1 من 500) ، يمكن أن يتشكل الخراج كمضاعفات لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية.

يمكن علاج الخراجات أحيانًا باستخدام المضادات الحيوية ، ولكن في معظم الحالات يحتاج القيح إلى التصريف من الخراج.

يمكن إجراء ذلك تحت إشراف الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية، سيتم إعطاؤك مخدرًا موضعيًا وسيتم إدخال إبرة عبر جلدك ، ثم وضع أنبوب تصريف، إذا تم العثور على خراج أثناء الجراحة ، يتم غسل المنطقة بعناية ويتم إعطاء دورة من المضادات الحيوية.
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