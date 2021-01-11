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محافظات

تذليل العقبات.. محافظ دمياط تتابع آخر تطورات ملف التصالح فى مخالفات البناء

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:19 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
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زينب الزغبي
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، اجتماعًا، مع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة والمهندس أحمد درويش نقيب المهندسين بدمياط وأعضاء اللجنة المركزية المختصة بمتابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء والمشكلة بقرار المحافظ رقم ٦١٩ لسنة ٢٠٢٠ واللجان الفنية البالغ عددها خمس لجان والأمانات الفنية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى الإدارات المعنية بالديوان العام.

وخلال الاجتماع تم استعراض شامل للموقف الخاص بالطلبات التى تم البت فيها والطلبات غير المستوفاة للشروط والمستوفاة وفقًا لبنود قانون التصالح فى مخالفات البناء واللوائح المُنظمة لذلك.

وفى هذا الصدد، ناقشت "المحافظ" كل المحاور المُتعلقة بذلك الملف وتذليل كل العقبات التى قد تعوق تنفيذ أعمال فحص الطلبات والمعاينة، مؤكدة ضرورة الإسراع فى معدلات تنفيذ هذه الأعمال، وإخطار أصحاب الشأن باستكمال الأوراق المطلوبة ومناشدتهم باستيفاء كل الشروط لتقنين الأوضاع حتى لا يتم تنفيذ الإزالة تجاه تلك المخالفات، مؤكدة أهمية تكاتف الجهود والعمل فى إطار الخطة المحددة، وتقديم تقارير دورية بما تم تنفيذه.

وعلى جانب آخر ناشدت المحافظ المواطنين ممن لم يقوموا بتقديم طلبات تصالح فى مخالفات البناء، بالتوجه إلى الوحدة المحلية الواقع بنطاقها المخالفة، لتقديم الأوراق المطلوبة لتقنين الأوضاع.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة ٣ أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة فى آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح ٣٠٪ من قيمة التصالح، كجدية تصالح، وذلك اذا قام بالسداد فى شهر فبراير و٣٥٪ اذا قام بالسداد فى شهر فبراير و٤٠٪ فى حال السداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلا من ٢٥٪ التى سبق اقراها لمن سدد جدية التصالح خلال الاشهر الماضية.

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