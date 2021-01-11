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تحديد مكان السيارة حال سرقتها.. تعرف على أهمية تركيب الملصق الإلكتروني| تفاصيل

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:18 م
الملصق الالكتروني
الملصق الالكتروني
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هاني حسين
عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرًا يرصد أهمية تركيب الملصق الإلكتروني لأصحاب السيارات.

وأفاد التقرير بأن الملصق الإلكتروني يحتوي على بيانات السيارة المسجلة على الحاسب الآلي في وحدات المرور، ويحدد الملصق الإلكتروني مسار السيارة وتصنيفها سواء كانت سيارة ملاكي أو أجرة أو دراجة نارية أو سيارة نقل.

وأوضح التقرير أن الملصق الإلكتروني له مزايا عدة منها تحديد مكان السيارة حال سرقتها، كما يحدد مدى أحقية السيارة في السير في الحارة المرورية، وبالتالي يمنع سير سيارات نقل أو ميكروباص من السير في الطرق المخصصة للسيارات العادية الملاكي.

ولفت التقرير إلى أن الملصق الإلكتروني يمكن صاحب السيارة من معرفة أي مخالفة مرورية ارتكبها فورا برسالة نصية على الهاتف المحمول وقيمتها.

يذكر أن وزارة الداخلية قررت مد المهلة المحددة حتى 30 مارس 2021م موعدا نهائيا لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة المركبات.

وأهابت الوزارة بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.

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