ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسام عرفات يتعادل لـ وادي دجلة في شباك بيراميدز

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:46 م
حسام عرفات
حسام عرفات
Advertisements
حسن العمدة
أحرز وادي دجلة هدف التعادل فى شباك بيراميدز ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ، علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة السابعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف التعادل لوادي دجلة فى الدقيقة 69 ، عن طريق حسام عرفات ، بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله من الناحية اليسري لتصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية تسكن شباك شريف إكرامي .

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 20 ، عن طريق رمضان صبحي ، بعد تمريرة رائعة من عبدالله السعيد ليتوغل ويسددها بإتقان لتسكن شباك محمد عبدالمنصف .

وحرص محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي لفريق نادي بيراميدز على التواجد في ملعب الدفاع الجوي لدعم زملائه قبل مباراة دجلة في الدوري الممتاز.

وحضر اللاعب الدولي بالعكاز وتحامل على نفسه لدعم الفريق، خاصة بعد إصابته في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بجزع في الرباط والغضروف الداخلي للركبة، ومنحه الجهاز الطبي ١٠ أيام مبدئيا للتأهيل والعلاج قبل تحديد موعد عودته للتدريبات مجددا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أبويا كان زملكاوي.. أيمن بهجت قمر يوجه رسالة للمتعصبين كرويا

دليفري علي معلول.. الأهلي يفتتح التهديف أمام غزل المحلة

65 دقيقة.. الأهلي متقدمًا بهدف محمد شريف .. وغزل المحلة يبحث عن التعادل

بهدف رمضان صبحي .. بيراميدز ينهي الشوط الأول متفوقا على وادي دجلة

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تصدم الجميع بشأن مناعة القطيع

تامر عبد المنعم ينعى والد الفنان بيومى فؤاد

أعذر كل من أساء الفهم.. زيزو يرد على أنباء رحيله من الزمالك.. تفاصيل

بعد نقله إلى معهد ناصر ..تطورات الحالة الصحية لـ علي حميدة

وزيرة الصحة: زيادة تدفق الأكسجين في المستشفيات عن المعدلات المعتادة بنسبة 50%

تكفى 20 مليون مواطن.. وزيرة الصحة: تعاقدنا على 40 مليون جرعة من لقاح سينو فارم الصينى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022

تعزز وظائف الدماغ .. أهم 6 أطعمة يجب تناولها‎ باستمرار

"يا زينب عايزك تهتمي بمظهرك كويس".. سيارات تألقت مع البيه البواب | صور