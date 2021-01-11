بعد اعتراض جمهوري.. تأجيل جلسة مجلس النواب الأمريكي بشأن عزل ترامب

أفادت وسائل إعلام أمريكية بتأجيل جلسة تصويت مجلس النواب الأمريكي على دعوة نائب الرئيس مايك بنس ووزراء من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل ترامب.





ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب الأمريكي، جلسته لمناقشة التصويت، الثلاثاء، وسط اعتراض من نواب الحزب الجمهوري الرافضين لمساعي الديمقراطيين إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.





وقدم الديمقراطيون مشروع قرار لعزل ترامب متهمين الرئيس الأمريكي بالتحريض على التمرد.





وتشير وثيقة مشروع القانون إلى مزاعم ترامب الكاذبة المتكررة بأنه فاز في الانتخابات وخطابه أمام أنصاره في 6 يناير الماضي، قبل أن يقوم أنصاره ومثيرو الشغب باقتحام مبنى الكابيتول، وفقًا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.





ولفتت الوثيقة إلى أن ترامب شكل تهديدًا على أمن الولايات المتحدة ومؤسساتها والنظام الديمقراطي، كما تدخل لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة وألحق الضرر بالشعب الأمريكي.





وقال أحد مؤلفي الوثيقة، التي من المتوقع أن يتم عرضها على أعضاء مجلس النواب من الديمقراطي، ديفيد ساسيليني، إن ترامب انتهك القسم الذي قطعه بموجب الدستور... وتورط في ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة".



