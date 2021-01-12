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اقتصاد

اليوم..اجتماع لشعبة المستوردين لمناقشة تحديات الجمارك والنافذة الواحدة..اعرف أكثر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:10 ص
الغرفة التجارية
الغرفة التجارية
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ولاء عبد الكريم
يناقش مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حمدي النجار، اليوم الثلاثاء، عددا من الملفات الهامة ضمن  اجتماع لأعضاء مجلس إدارة الشعبة  بغرض مناقشة بعض القضايا والمشاكل التي تهم جموع المستوردين المصريين عبر تقنية الـ ZOOM؛ تطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

قال "النجار" إنه من المقرر مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالمستوردين، أبرزها الجمارك وخاصة مشروع النافذة الواحدة؛ لوضع حلول وتسهيل الإجراءات؛ والملف الثاني مشكلة أسعار الشحن البحري الواردة من الصين والذي زاد سعر الحاوية الواحدة من 8 آلاف دولار إلى 10 آلاف دولار.

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والملف الثالث مناقشة قرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة؛ بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية البند الجمرکی 6907) وذلك لمدة 3 أشهر، فضلا عن بعض المشاكل الأخرى.


من جانبه أكد محمد رستم السكرتير العام للشعبة العامة للمستوردين، أن مجلس إدارة الشعبة برئاسة حمدي النجار؛ هو الوحيد الذي يمثل مستوردين مصر، والمنوط بمناقشة المشاكل التي يعاني منها قطاع الاستيراد.

أشار إلى أنهم يعملون على حل كافة المعوقات التي تواجه القطاع بالتواصل مع المسؤولين بالدولة، وذلك بالتنسيق مع المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.
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