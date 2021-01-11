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فن

إيمي طلعت زكريا تنشر صورة نادرة لوالدها

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:14 م
ايمي طلعت زكريا ووالدها
ايمي طلعت زكريا ووالدها
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مصطفى كرم
شاركت الممثلة ايمي طلعت زكريا جمهورها بصورة نادرة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وعلقت ايمي طلعت زكريا على الصور قائلة "يا رب إرحم أبي، بعدد من ذكرك وشكرك ...يا رب أغفر لأبي، بعدد من صلى لك وكبر ...يا رب أعفو عن أبي، حتى جميع ذنوبه تغفر ... يا رب إجعل أبي، ممن يمشي على الصراط سريعًا فينجو من حرها و لهيبها...‏رحم الله شيبات شعره ورائحته وضحكاته وكلماته ، اللهم بردًا وسلامًا على قبر أبي رحمك الله يا أبي ، الغالي ". 

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر 2019 داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.
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