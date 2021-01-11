صبحي عسيلة يكشف عن حرب تتعرض لها مصر الآن.. فيديو

قال الدكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية الآن هو شىء غير مسبوق، مؤكدا أن المشهد في الولايات المتحدة سينتهي بعد 10 أيام.





وأضاف عسيلة خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن الشائعات من أهم الآليات والأدوات التي تستخدم في الحروب النفسية أو الحروب الإعلامية، لافتا إلي أن الحرب الإعلامية التي تتعرض لها مصر وهو جزء من التحدي الأساسي الذي يواجه مصر.



