ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صبحي عسيلة يكشف عن حرب تتعرض لها مصر الآن.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:36 م
مصر
مصر
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية الآن هو شىء غير مسبوق، مؤكدا أن المشهد في الولايات المتحدة سينتهي بعد 10 أيام.

وأضاف عسيلة خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن الشائعات من أهم الآليات والأدوات التي تستخدم في الحروب النفسية أو الحروب الإعلامية، لافتا إلي أن الحرب الإعلامية التي تتعرض لها مصر وهو جزء من التحدي الأساسي الذي يواجه مصر.

وأوضح عسيلة: مصر تتعرض لحرب علي مستويين ليس هناك ثالث لهما الأول هو الحرب على الإرهاب والأرض والحرب المتواجدة في الفضاء والتي تتعلق بالإعلام والسوشيال ميديا مؤكدا أن السوشيال هو بالوعة التعصب والكراهية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صبحى عسيلة يعلق على نجاح الدولة فى تنظيم العملية الانتخابية.. فيديو

انتهت حروبنا في الخارج.. رسالة عاجلة من وزير الدفاع الأمريكي لأفراد الجيش

وزير الرياضة يبحث آليات مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب" مع رئيس الأعلى للإعلام

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.. تحدي الجلالة لسباق الدراجات الهوائية ينطلق الجمعة المقبل

صبحي عسيلة: نسبة المستقلين في النواب لن تكون قليلة .. والأحزاب ستسيطر .. فيديو

صبحي عسيلة: 891 مشروع قانون وافق عليها مجلس النواب خلال 5 سنوات مضت.. فيديو

ترشيحاتنا

بـ إطلالة جذابة.. نرمين الفقى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور | شاهد

نقبوا الجدران وعطلوا الكاميرات.. القصة الكاملة لـ هروب 3 نزلاء محكوم عليهم بالإعدام من سجن طنطا

تعزز وظائف الدماغ .. أهم 6 أطعمة يجب تناولها‎ باستمرار

إصابة أمير مرتضى منصور بفيروس كورونا

9 مارس.. رامز جلال ومالك إم بي سي مصر أمام محكمة الجنح الاقتصادية

أسعار هيونداي إلنترا HD فى مصر.. بعد الزيادة الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022

تعزز وظائف الدماغ .. أهم 6 أطعمة يجب تناولها‎ باستمرار

"يا زينب عايزك تهتمي بمظهرك كويس".. سيارات تألقت مع البيه البواب | صور