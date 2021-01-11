تشكيل الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية

أعلن أبو طالب العيسوي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه في مواجهة الرجاء المغربي التي تقام اليوم، الإثنين، في إياب الدور قبل النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".





وقرر العيسوي الاعتماد على الثنائي شكري نجيب وفخر الدين بن يوسف في الخط الهجومي، مع وجود معاونة من محمد عادل وأحمد مدبولي من الجناحين.





ويتواجد الأنجولي أري بابل على مقاعد بدلاء الإسماعيلي خلال اللقاء، الذي سيقام في استاد مراكش بالمغرب.





وكان الإسماعيلي نجح في تحقيق الفوز على الرجاء في مباراة الذهاب من الدور قبل النهائي للبطولة العربية بهدف نظيف في الإسماعيلية.





ويتكون تشكيل الإسماعيلي من:





حراسة المرمى: محمد صبحي.





خط الدفاع: محمد بيومي، محمد عمار، مروان الصحراوي، رضوان شريفي.





خط الوسط: محمود دونجا، عماد حمدي، محمد عادل، أحمد مدبولي.





خط الهجوم: شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف.



