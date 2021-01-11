حسن الرداد يرثي والدته بمجموعة من الصور أثناء طفولته

نشر الفنان حسن الرداد، مجموعة من الصور لوالدته التي وافتها المنية أمس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلق حسن الرداد، على الصور، "بداية رحلتنا يا ماما" فى إشارة إلى نفسه بأن الصور التى نشرها تشهد بداية حياته أثناء الطفولة مع والده ووالدته.

وأعلن حسن الرداد أول أمس، السبت، وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



