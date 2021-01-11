احمدوا ربنا.. تامر أمين يوجه رسالة للمواطنين حول فيروس كورونا

قال الإعلامي تامر امين، إن نعمة الأكسجين الذي نتنفسه نعمة كبيرة وأفضل بكثير من الاكسجين الصناعي في المستشفيات بسبب الاصابة ب فيروس كورونا





وأضاف تامر أمين في برنامجه" أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" احمدوا ربنا على نعمة الحياة والصحة كل يوم".





وتابع تامر امين:" جزء من الحمد والشكر لله الحماية والخوف والحذر واتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس بين المصريين".





واكمل تامر أمين:" على المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حال الاضطرار إلى الخروج والحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي ".





وتابع تامر أمين:" معظم المصريين لا يهتمون بوجود فيروس كورونا مطلقا ولا يتبعون الإجراءات الاحترازية ".