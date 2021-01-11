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احمدوا ربنا.. تامر أمين يوجه رسالة للمواطنين حول فيروس كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:29 م
تامر أمين
تامر أمين
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هاني حسين
قال الإعلامي تامر امين، إن نعمة الأكسجين الذي نتنفسه نعمة كبيرة وأفضل بكثير من الاكسجين الصناعي في المستشفيات بسبب الاصابة بفيروس كورونا.

وأضاف تامر أمين في برنامجه" أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" احمدوا ربنا على نعمة الحياة والصحة  كل يوم".

وتابع تامر امين:"  جزء من الحمد والشكر لله الحماية والخوف والحذر واتباع الإجراءات الاحترازية  للحد من انتشار الفيروس بين المصريين".

 واكمل تامر أمين:"  على المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حال الاضطرار إلى الخروج والحفاظ  على إجراءات التباعد الاجتماعي ".

 وتابع تامر أمين:"  معظم المصريين لا يهتمون بوجود فيروس كورونا مطلقا ولا يتبعون الإجراءات الاحترازية ".
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