وفاة والد الفنان بيومي فؤاد









وكتب بيومى فؤاد " انا لله وان اليه راحعون توفى والدى منذ قليل نسالكم الدعاء ".





يذكر أن الفنان بيومي فؤاد، روى ذكرياته مع رأس السنة، قائلا "كنت بحب أروح المسرح وأنزل وسط البلد مع شلة الكلية"، معقبا "مرة كنا في رأس السنة وكنا في مسرح الكلية ولمينا فلوس واشترينا سندوتشات برجر".





وأكمل: "بحب في ليلة رأس السنة أكل تيك أوي.. بيتزا وبرجر وسندوتشات"..





وأكد: "بحب أـكل البيت وبشتاق لأكل برة".





وتابع "فؤاد" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،: "كان نفسي آكل كبدة وسجق في ليلة رأس السنة.. والأكل لو مش حراق مش هاكل"، معقبا: مبعديش أسبوع أو 10 أيام إلا لما بروح أكل فول من عربية في المهندسين".





وأكمل: "أنا مش مسموح لي أدخل المطبخ.. وماليش في المطبخ خالص".. "والدتي معودتنيش أدخل المطبخ وأعمل أكل وأساعد الناس في البيت".









اعلن الفنان بيومى فؤاد عن وفاة والدي عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .