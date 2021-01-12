تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل لافا كيك بأسهل الخطوات؛ حيث يفضل تناولها جميع الأطفال، وأفراد الأسرة.





مقادير لافا كيك

160 جرام شوكولاتة مبشورة خام

نصف كوب زبدة

3 بيض فانيليا

3 ملعقة كبيرة سكر بودرة منخول

2 ملعقة كبيرة دقيق منخول

1 ملعقة صغيرة محسن كيك

للتقديم

سكر بودرة

فراولة صوص شوكولاتة





طريقة تحضير لافا كيك

* يخفق البيض مع الفانيليا والسكر البودرة

* يخلط دقيق ومحسن كيك

* تسيح الزبدة مع الشوكولاتة المبشورة ثم تضافا لخليط البيض والفانيليا والدقيق وتخلط جميع المكونات

* يوضع الخليط في قالب كيك مدهون زبدة ومعفر بالكاكاو بودرة

* تدخل الفرن على درجة حرارة 190 درجة لمدة من 8 إلى 12 دقيقة