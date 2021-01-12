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طريقة عمل لافا كيك بأسهل الخطوات

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:48 ص
طريقة عمل لافا كيك
طريقة عمل لافا كيك
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل لافا كيك بأسهل الخطوات؛ حيث يفضل تناولها جميع الأطفال، وأفراد الأسرة.

مقادير لافا كيك
160 جرام شوكولاتة  مبشورة خام
نصف كوب زبدة
3 بيض فانيليا 
3 ملعقة كبيرة سكر بودرة  منخول
2 ملعقة كبيرة دقيق منخول 
1 ملعقة صغيرة محسن كيك
 للتقديم
سكر بودرة 
فراولة صوص شوكولاتة 

طريقة تحضير لافا كيك
* يخفق البيض مع الفانيليا والسكر البودرة
* يخلط دقيق ومحسن كيك
* تسيح الزبدة مع الشوكولاتة المبشورة ثم تضافا لخليط البيض والفانيليا والدقيق وتخلط جميع المكونات
* يوضع الخليط في قالب كيك مدهون زبدة ومعفر بالكاكاو بودرة
* تدخل الفرن على درجة حرارة 190 درجة لمدة من 8 إلى 12 دقيقة
* ثم تقدم وتزين بسكر بودرة وفراولة وصوص شوكولاتة
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