تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل لافا كيك بأسهل الخطوات؛ حيث يفضل تناولها جميع الأطفال، وأفراد الأسرة.
مقادير لافا كيك
160 جرام شوكولاتة مبشورة خام
نصف كوب زبدة
3 بيض فانيليا
3 ملعقة كبيرة سكر بودرة منخول
2 ملعقة كبيرة دقيق منخول
1 ملعقة صغيرة محسن كيك
للتقديم
سكر بودرة
فراولة صوص شوكولاتة
طريقة تحضير لافا كيك
* يخفق البيض مع الفانيليا والسكر البودرة
* يخلط دقيق ومحسن كيك
* تسيح الزبدة مع الشوكولاتة المبشورة ثم تضافا لخليط البيض والفانيليا والدقيق وتخلط جميع المكونات
* يوضع الخليط في قالب كيك مدهون زبدة ومعفر بالكاكاو بودرة
* تدخل الفرن على درجة حرارة 190 درجة لمدة من 8 إلى 12 دقيقة
* ثم تقدم وتزين بسكر بودرة وفراولة وصوص شوكولاتة