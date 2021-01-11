النهاردة يوم صعب.. الشاعر محمد إبراهيم يعلن إصابة والدته وأشقائه بكورونا

أعلن شاعر العامية محمد ابراهيم إصابته والدته وأخواته بفيروس كورونا المستجد.





وكتب محمد ابراهيم عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "النهاردة كان يوم صعب جدًا .. صحيت على خبر ان أمي وإخواتي جالهم كورونا .. قلبي اتخلع من مكانه .. حسيت اني عايز أروح أشوفهم رغم إجراءات العزل ورغم كل التنبيهات .. أشوفهم حتي لو هقعد على السلم أسمع صوتهم وهما بيتكلموا بس .. أو أجيب لماما الجاتوه اللي بتحبه وأسيبه قدام الباب وأمشى .. ماما هي النفس اللي أنا بتنفسه .. هي اللي فضلت ماسكة ايدي ومصدقاني لحد ما وصلت للي انا فيه ده دلوقتي .. ملت عيني وقلبي وربتني أحسن تربية وطلعتني شبعان وعلمتني الرضا".





وأضاف: "ماما حبيبتي .. انا بعتذرلك عن كل يوم ضايقتك أو زعلتك فيه من أول ما علمتيني المشى لحد ما حاولتي تعلميني السواقة ودخلنا سوا في شجرة دغدغت العربية عن كل مشاوريك معايا عند الدكاتره وكل الليالي اللي سهرتيها معايا واللي آخرهم كان السنة دي لما فضلت كل يوم والتاني انزلك وش الفجر توديني الطوارئ لإني مكنتش عارف الفرق بين الأزمة القلبية ونوبة الهلع عن كل مره بصيت لتعبك على ان ده العادي وان كل الأمهات بتتعب عشان ولادها .. عن جهلي وطيشي وانا صغير ومش فاهم انتي بتحبيني قد ايه".





وأكمل: "عن كل مرة إتزهقت أو إتأففت أو اتعصبت وغضبت ع الأكل وانتي راجعة من الشغل وواقفه على رجليكي طول اليوم .. وكل مرة اتدلعت فيها وقومتك تعمليلي أكل آخر الليل آخرهم ليلة فرحي لما قولتلك انا عايز آكل كفته الساعة ٣ الفجر وقولتيلي آخر ليلة ليك في البيت من بكره مشوفش وشك هنا".





وتابع: "بعتذرلك والله عن كل حاجة ممكن تكون زعلتك مني في يوم من الأيام و بإذن الله الأزمة دي هتعدي وهنخرج منها سالمين كلنا ربنا عارف ان روحي فيكي ومش هيكسر بخاطري وهذا ظنى بالله و إني عبد الله ولن يضيعني .. أرجوكم دعوة حلوة صادقة خالصة طالعة من القلب لأمي ولإخواتي حبايبي ربنا يقومهم بالسلامة ".



