الحكومة ترفع حصيلة فوائد سندات الخزانة بالموازنة إلى 45.3 مليون جنيه

ارتفعت حصيلة الإيرادات المحصلة على فوائد سندات الخزانة إلى 45.3 مليون جنيه في العام المالي الماضي مقابل 7.2 مليون جنيه في العام السابق له بزيادة بلغت 38.1 مليون جنيه.





وكشف تقرير مؤشرات أداء الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، عن وصول إيرادات فوائد الإقراض إلى 600 ألف جنيه بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كانت 1.1 مليون جنيه في العام السابق له.









ووصلت فوائد اعادة الاقراض بما في ذلك فوائد القروض الخارجية المعاد تسليفها من الخزانة العامة إلي 8.64 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقارنة ب5.341 مليار جنيه في العام السابق له.





وبلغت حصيلة فوائد الدائنة نحو 965.6 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كانت 183.2 مليون جنيه في العام المالي قبل السابق.



