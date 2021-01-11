وزير التعليم العالي: لدينا اكتفاء واحتياطي استراتيجي من الأكسجين في المستشفيات

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه عندما تعرض العالم لأزمة التعليم عن بُعد بسبب كورونا، ظهرت الدولة فى استثمارها فى التكنولوجيا، فنحن نسعى لتعظيم التحول الرقمى فى الجامعات، ونستعين بأفضل ما توصل إليه العالم، ولدينا خبرة مع الجامعات الجديدة فى مصر، فمصر فتحت جامعة الجلالة والعلمين وفى الطريق لجامعة المنصورة الجديدة، و8 جامعات تكنولوجية جديدة.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال برنامج "حديث القاهرة" على "القاهرة والناس"، أنه فى ملف أبحاث لقاح كورونا عملنا منذ اليوم مع المركز القومى للبحوث، ومراكز وزارة الزراعة، وشركات وطنية وبحثية، والغرض من كل ذلك، أن يكون لدينا لقاح مصرى، والأمر ليس سهلا، لا سيما أن مصر ليس لديها خبرة فى اللقاحات البشرية، لأنها تحتاج إلى تكنولوجيا كبيرة، فالشركات العالمية المنتجة لقاحات محدودة، فحاليا انتهينا من تجارب اللقاحات على القرود، وسننتقل إلى التجارب على الإنسان، والتى ستمر بـ 3 مراحل، فنحن نعمل بشكل علمى.





وتابع "تعلمنا منذ اليوم الأول لكورونا، أن نعمل بنظام مؤسسى، فهناك مستشفيات الصدر والحميات، ثم مستشفيات التعليم العالى، بكوار طبية متميزة فى جميع التخصصات، وفتحنا 25 مستشفى فى كافة المستشفيات الكبرى، وجميع المستشفيات لدينا تقف خلف مستشفيات وزارة الصحة، ونقوم بعمل بطولى، وأحيى كافة العاملين فى هذا المجال، فى ظروف صعبة، والاحتياج اليومى من الأكسجين، 295 ألف لتر، وجميعها متوفرة، ولدينا اكتفاء واحتياطى استراتيجى".