"واعظات الأزهر" تعلن إطلاق منصة لتعليم الأطفال عن بُعد

أعلنت واعظات الأزهر الشريف، بمجمع البحوث الإسلامية، انطلاق منصة جديدة للتعليم عن بُعد تابعة لبرنامج " ذرية طيبة " للطفل المسلم.

تحتوي المنصة على دورات تأسيسية لعدّة مسارات هادفة ونافعة لكل أطفال المسلمين، منها: مسار القرآن الكريم، ويحتوي على مقرأة متكاملة لتعليم القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا وتفسيرًا ، كما تحتوي على مسار العلوم الشرعية، والذي يحتوي على سلسلة حلقات في العقيدة والفقه والحديث والسيرة النبوية.





كما تحتوي المنصة على مسار اللغة العربية : وفيه يتعلم الطفل أهمية لغته الأم وفضلها والاعتزاز بها ، مع التعرف على القواعد الأساسية فيها، وكذلك تحتوي على مسار التربية الإسلامية ويحتوي على العديد من الحلقات والأنشطة مثل القصص والآداب والأذكار والإنشاد .





كما يتم عمل اختبارات دورية ومسابقات، وتكون المنصة للبنات والبنين من عمر خمس إلى عشر سنوات .





سجل لطفلك من خلال رابط الاستمارة الإلكترونية من هنا علما بان الاشتراك مجانًا دون رسوم.



