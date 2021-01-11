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ديني

"واعظات الأزهر" تعلن إطلاق منصة لتعليم الأطفال عن بُعد

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:17 م
واعظات الأزهر تعلن
واعظات الأزهر تعلن إطلاق منصة لتعليم الأطفال عن بعد
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محمد شحتة
أعلنت واعظات الأزهر الشريف، بمجمع البحوث الإسلامية، انطلاق منصة جديدة للتعليم عن بُعد تابعة لبرنامج " ذرية طيبة " للطفل المسلم.
 
تحتوي المنصة على دورات تأسيسية لعدّة مسارات هادفة ونافعة لكل أطفال المسلمين، منها: مسار القرآن الكريم، ويحتوي على مقرأة متكاملة لتعليم القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا وتفسيرًا ، كما تحتوي على مسار العلوم الشرعية، والذي يحتوي على سلسلة حلقات في العقيدة والفقه والحديث والسيرة النبوية.

كما تحتوي المنصة على مسار اللغة العربية : وفيه يتعلم الطفل أهمية لغته الأم وفضلها والاعتزاز بها ، مع التعرف على القواعد الأساسية فيها، وكذلك تحتوي على مسار التربية الإسلامية ويحتوي على العديد من الحلقات والأنشطة  مثل القصص والآداب والأذكار والإنشاد . 

كما يتم عمل اختبارات دورية ومسابقات، وتكون المنصة للبنات والبنين من عمر خمس إلى عشر سنوات . 

سجل لطفلك من خلال رابط الاستمارة الإلكترونية من هنا علما بان الاشتراك مجانًا دون رسوم. 

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