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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تعلن انتهاء ولاية ترامب.. وأنباء عن اختراق موقع الوزارة

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:31 م
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية تعلن انتهاء ولاية ترامب
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قسم الخارجي
نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إشعارا أعلنت خلاله انتهاء فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وظهر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب انتهت ولايته في 11 يناير 2021.

فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن اختراق موقع وزارة الخارجية وراء ظهور هذا الإعلان المثير؛ ولم تعلق الحكومة أو الوزارة رسميا على الأمر.

بينما تحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود خلل تقني بالموقع الرسمي للوزارة، مشيرين إلى سهولة اختراقه وكتابة أي رسالة من قبل أي شخص.

يأتي ذلك في وقت يستعد فيه مجلس النواب الأمريكي لمناقشة إجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد أيام من اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس.

الخارجية الأمريكية تعلن انتهاء ولاية ترامب.. وأنباء عن اختراق موقع الوزارة
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