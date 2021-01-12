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بين الناس

البيوت هتقع .. أهالى كفر الشرفا في الشرقية يشكون من انتشار مياه الصرف الصحى . صور

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:00 ص
عمود كهربائى وسط
عمود كهربائى وسط مياه الصرف
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وسام مختار
معاناة يعيشها أهالى قرية كفر الشرفا البحري مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، بعد أن حاصرتهم مياه الصرف من كل جانب مياه ذات رائحة كريهة، لم ترحم كبيرًا ولا صغيرًا من الأمراض المزمنة، وتعوم منازلهم ومدارسهم فوق برك من مياه الصرف الصحي حتى "باشت" وأصبحت تنتظر الانهيار في أي لحظة، أما الشوارع فتحولت لبرك من المياه الراكدة فحال ذلك دون السير بها.

قال إبراهيم عوض فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد" : مياه صرف تحيط بالمنازل، وتتراكم بالشوارع، تبعث روائح كريهة، ونحاول التخلص منها، بجمعها في جراكن أو بواسطة "جرارات الكسح"، فهذا المشهد بات يتكرر بشكل شبه يومي.

وأضاف أن القرية كان بها مشروع صرف صحي أدرجت الحكومة القرية ضمن مشروعات الصرف الصحي المنفذة ولم يعترض الأهالي بدأت الشركة المكلفة بالتنفيذ وتم توصيل مواسير الصرف الصحي إلا أننا فوجئنا بوجود طفح للصرف الصحي، خاصة بعد إغلاق الشركة خط الصرف القديم، وبدأت المشكلة تتفاقم تدريجيا حتى تحول الأمر لمعاناة شبه يومية.

وأشار إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لمحافظة الشرقية ورئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، دون جدوى.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01152261469

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ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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