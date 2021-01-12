"الأخطبوط" كريم هنداوي حامي عرين منتخب مصر في مونديال اليد

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تحتضنها مصر في الفترة من 13 - 31 يناير الجاري، وهي النسخة رقم 27 من البطولة العالمية.





وتقام بطولة كأس العالم لكرة اليد هذه المرة وسط إجراءات صحية مشددة وبروتوكول صارم للحد من تفشي الإصابة بكورونا، ولاسيما مع الموجة الثانية التي تجتاح العالم من هذه الجائحة التي تفرض نفسها على الأحداث في كل مكان.





منتخب مصر يقع في مجموعة قوية تضم منتخبات السويد وتشيلي والتشيك، حيث يفتتح الفراعنة مشوارهم في البطولة العالمية بمواجهة نظيره التشيلي، وهي المباراة التي يبحث من خلالها أصحاب الأرض عن تحقيق الفوز الأول في البطولة وإرسال إنذار شديد اللهجة إلى منافسيه بأن الهدف الأول للفراعنة هو الوصول لمنصة التتويج بالبطولة.





ومن بين العناصر التي يعتمد عليها منتخب مصر في بطولة كأس العالم في هذه النسخة حارس مرماه وحامي العرين كريم هنداوي والذي يعتبر واحدًا من الأوراق الرابحة في قائمة الفراعنة التي ستخوض مباريات البطولة، والتي وقع عليها اختيار الإسبانى روبيرتو باروندو جارسيا، المدير الفني للمنتخب الوطني.





كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر من مواليد الأول من مايو عام 1988، حيث يلعب حاليا في نادي بشتكاش التركي، بعد أن لعب لأندية الأهلي والزمالك ودوبروجا سود كونستانتسا الروماني.





بدأ "الاخطبوط" كما يلقب كريم هنداوي مسيرته الرياضية في نادي الشمس، ولفت الأنظار إليه، الأمر الذي جعل العروض تنهال عليه من مجموعة كبيرة من الأندية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، ولكنه فضل في النهاية الانتقال إلى القلعة الحمراء.





وفي بداية مرحلة الشباب انتقل "الاخطبوط" إلى النادي الأهلي، وحصل على لقب أفضل حارس مرمى بكأس العالم للشباب في 2009، وكان من المفترض انتهاء عقده مع الأحمر عقب البطولة، لكن بعد انتظار لم يتحدث أحد من مسؤولي الأهلي عن تجديد العقد، ما أدى إلى تلقيه عرضًا من الزمالك ووافق عليه، وانضم إلى القلعة البيضاء وذلك في عام 2015، إلا أنه وبعد انتهاء تعاقده مع الزمالك عاد مرة أخرى إلى النادي الأهلي.





وبعد عودته إلى النادي الأهلي، تجددت أزمة هنداوي مع النادي الأحمر مرة أخرى، فبعد انتهاء عقده لم تتحدث معه إدارة النادي عن تجديد العقد، ما دفع الزمالك لتقديم عرض جديد لضم كاتونجا للفريق الأبيض، ووافق اللاعب مرة أخرى ليكرر السيناريو السابق.





وساهم "الاخطبوط" في تتويج نادي الزمالك في تحقيق الرباعية التاريخية التي تشمل كأس كؤوس إفريقيا والدوري المحلي وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.





وبعد التألق مع نادي الزمالك تلقى عرضا للاحتراف من نادي بشتكاكش التركي وانتقل إليه، نجح في التتويج مع بشكتاش التركي بالدوري وكأس تركيا والسوبر التركي لكرة اليد، كما احترف في فريق كونستانتا "الروماني"، قبل العودة مرة أخري لفريق بشكتاش التركي، ثم إلى كونستانت الروماني، وحاليا بدون تعاقد وهنام العديد من العروض لضمه.





ويعتبر كريم هنداوي واحدًا من أهم لاعبي المنتخب الوطني في الوقت الحالي، ونجح في المشاركة معه في العديد من البطولات الدولية، مثل المشاركة بمسابقات كأس العالم، والتتويج بلقب بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في تونس.