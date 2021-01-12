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يخشى فقط من إيران.. طلال أبو غزالة: الكونجرس لا يمنع ترامب من شن حرب على الصين.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:47 ص
طلال ابو غزالة
طلال ابو غزالة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر الاقتصادى، إن ترامب متهم بالتهرب الضريبي وهذا الاتهام لا تهاون فيه في أمريكا حتي وان عفا عن نفسه، لافتا الي ان ترامب يتحكم بأكثر من 14 منطقة مسلحة وتتحرك بإشارة منه.

وأضاف ابو غزالة خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور: أمريكا تستعد لديمقراطية من نوع جديد بعد تسليم السلطة في 20 يناير، مشيرا الي ان ترامب حصل علي 70 مليون صوت في الانتخابات ومليون واحد فقط يستطيع إثارة الفوضى. 

وأوضح ابو غزالة ،: ترامب سيحاول ان يعلن الحرب علي الصين وإيران ولكن الكونجرس يمنعه من ان يشن الحرب علي ايران، وهذا يستفز الرئيس المنتهية ولايته، لافتا الي ان الكونجرس لم يمنعه من إعلان الحرب علي الصين .

وأشار أبو غزالة إلى أنه لا توجد مصلحة سيحققها ترامب وامريكا في الحرب علي ايران، والصين هي عَدُو أمريكا اللدود.

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