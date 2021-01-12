ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

زيزو زملكاوي ومستمر في بيته.. شيكابالا: أدعم الإدارة والجهاز الفني

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:47 ص
شيكابالا
شيكابالا
Advertisements
محمد بدران
علق محمود عبدالرازق شيكابالا، كابتن نادي الزمالك، علي ملف رحيل أحمد سيد "زيزو" عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، للدوري الإماراتي.

وكتب شيكابالا، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "بصفتي قائد الزمالك، أعلن كل الدعم لمجلس الإدارة الحالي والجهاز الفني للفريق، نؤكد للجمهور العظيم أن لا صحة للأخبار المتداولة، زيزو زملكاوي ومكمل في بيته، تركيزنا أنا وكل اللاعبين في الملعب فقط. عاش الزمالك وجماهيره".

وكانت الساعات الماضية قد شهدت أزمة بسبب زيزو، بعد تلقيه عرضا من العين الإماراتي بقيمة 3 ملايين يورو، والذي رفضه مجلس إدارة الزمالك.


بصفتي الكابتن والقائد لفريق نادي الزمالك أعلن كل الدعم لمجلس الإدارة الحالي وللجهاز الفني للفريق، ونأكد للجمهور العظيم لا صحة للأخبار المتداولة، زيزو زملكاوي ومكمل في بيته.. وتركيزنا أنا وكل اللاعبين في الملعب فقط. عاش الزمالك وجماهيره. pic.twitter.com/iAy27tQKqm
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد عنتر: لم أقصد الإساءة لجماهير الزمالك وتم تحريف تصريحاتي

الحضري يهنئ النادي الأهلي بالنجمة التاسعة

جماهير الكرة المصرية تدعم شيكابالا بهاشتاج كل الدعم للأباتشي

حسين الشحات: لن ألعب مع الأهلي مباراة السوبر الإفريقي .. فيديو

أيقونة الأهلي .. عم حارث : حسين الشحات وقفشة وكل لاعبي الأهلي يتقبلون نقدي لهم ..فيديو

ترشيحاتنا

قوة الدماغ .. كتاب محمد صلاح الجديد.. ماذا يضيف لشخصيته؟

أعذر كل من أساء الفهم.. زيزو يرد على أنباء رحيله من الزمالك.. تفاصيل

بعد الصلح مع باسم سمرة.. صدمة لـ رحاب الجمل من مخرج فيلمهما

تعليق مثير من زيزو بعد أنباء تمرده ورحيله عن الزمالك.. فيديو

قرار عاجل من البحرين بشأن العلاقات مع قطر

أول تعليق من الصحة العالمية على ظهور سلالة ثالثة من فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم ناسا.. عالم مصري يفسر تعاقب الليل والنهار بنظرية جديدة | فيديو

الجوازة باظت.. سيارات شاركت الزعيم عادل إمام بطولة عريس من جهة أمنية | صور

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022