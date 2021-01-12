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رياضة

شاهد.. رسالة والتر بواليا لـ محمد ناجي جدو بعد اعتزاله

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:42 ص
والتر بواليا
والتر بواليا
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محمد بدران

وجه والتر بواليا مهاجم فريق الأهلى رسالة إلى محمد ناجي جدو مهاجم منتخب مصر  والاهلي والجونة السابق والذى أعلن اعتزاله كرة القدم مؤخرًا"

ونشر والتر بواليا صورة له برفقة جدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" وعلق عليها: "كابتن رائع وأتمنى لك التوفيق فى الخطوة التالية وكان من دواعي سروري أن ألعب مع الفتى الذهبي الأفريقي" .

وأعلن محمد نادي جدو، مهاجم المنتخب المصري والاهلي السابق، الأحد الماضي، اعتزاله عالم كرة القدم بشكل نهائي.

وكتب محمد ناجي جدو  عبر  حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" : "أشعر ان هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت اكبر كثيرا مما كنت أتخيل".

وأضاف:" ممتن جدا لكل لحظة، انا محظوظ انى حققت كل احلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، انا الآن جاهز للرحلة الجديدة في حياتي، شكرا لكم جميعًا."

وسبق لـ جدو اللعب للنادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري ونادي الجونة، إضافة إلى تجربته الاحترافية مع هال سيتي الإنجليزي.

وتوج جدو مع المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2010، وكان هدافًا لها برصيد 5 أهداف.

شاهد.. رسالة والتر بواليا لـ محمد ناجي جدو بعد اعتزاله
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