بحوزتهم 42 قطعة حشيش.. ضبط 4 شباب يتاجرون في المخدرات بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج من ضبط ٤ شباب؛ لحيازتهم المواد المُخدرة المختلفة بقصد الإتجار وبعض المبالغ المالية من حصيلة تجارتهم.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد ابو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد يتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمحافظة من ضبط "أمين ومحمد وحسين ومحمد"، وبحوزتهم ٤٢ قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المُخدر، ولفافتين لمادة الشابو وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي قيمته ٦٧٠ جنيهًا، و٤ هواتف محمولة.





وبمواجهة المتهمين وبتضيق الخناق عليهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المُخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف من أجل التواصل مع عملائهم من المتعاطين، والسلاح للدفاع عن النفس.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.