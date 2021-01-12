ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بحوزتهم 42 قطعة حشيش.. ضبط 4 شباب يتاجرون في المخدرات بسوهاج

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:36 ص
المخدرات
المخدرات
Advertisements
أنغام الجنايني
تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج من ضبط ٤ شباب؛ لحيازتهم المواد المُخدرة المختلفة بقصد الإتجار وبعض المبالغ المالية من حصيلة تجارتهم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد ابو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد يتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمحافظة من ضبط "أمين ومحمد وحسين ومحمد"، وبحوزتهم ٤٢ قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المُخدر، ولفافتين لمادة الشابو وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي قيمته ٦٧٠ جنيهًا، و٤ هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين وبتضيق الخناق عليهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المُخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف من أجل التواصل مع عملائهم من المتعاطين، والسلاح للدفاع عن النفس.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم ناسا.. عالم مصري يفسر تعاقب الليل والنهار بنظرية جديدة | فيديو

الجوازة باظت.. سيارات شاركت الزعيم عادل إمام بطولة عريس من جهة أمنية | صور

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022