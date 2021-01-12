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فن

بملابس كاجوال.. درة وزوجها يخطفان الأنظار في أحدث ظهور.. صور

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:04 ص
درة وزوجها
درة وزوجها
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محمد بدران
نشرت الفنانة التونسية درة زروق، صورة تجمعها بزوجها المهندس هاني سعد، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت درة وزجها بإطلالة "كاجوال"، إذ ارتدت "جاكيت" باللون الرمادي، وبنطلون اسود، وتركت شعرها منسدلًا على الكتفين، وارتدت أيضًا "حذاء اسود" أنيق.

واحتفلت درة زروق، في نوفمبر الماضي، بحفل زفافها على المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.

يذكر أن آخر أعمال درة فيلم "يوم وليلة" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة، شادي أسعد، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

بملابس كاجوال.. درة وزوجها يخطفان الأنظار في أحدث ظهور.. صور
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