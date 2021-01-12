ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالصور.. اللبنانية قمر بـ جاكيت فرو بني جريء

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:32 ص
الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية قمر
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية قمر صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت قمر في الصور بإطلالة شتوية مثيرة ونيولوك مختلف، إذ ظهرت مرتدية جاكت فرو مكشوف الصدر والساق باللون البنى وشعر بنى طويل ووضعت الماكياج الذي يبرز جمالها مع أحمر للشفاه باللون اللامع وعلقت عليها: "الحالة الذهنية الذهبية"

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة قمر، هي أغنية "Kiss My Lips، التي أطلقتها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وشاركت قمر مؤخرا في فيلم "حملة فرعون" التي تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.


"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضي، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.


فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قمر اللبنانية تبرز أنوثتها بفستان مجسم .. صور

بـ هوت شورت جينز.. قمر اللبنانية تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بفستان حمالات.. قمر اللبنانية تبهر متابعيها في إطلالة جريئة

مكشوف البطن.. قمر اللبنانية تثير الجدل بأنوثتها.. صور

بملابس شتوية.. اللبنانية قمر بإطلالة ناعمة على إنستجرام

بـ ترينج جذاب.. قمر اللبنانية تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

ترشيحاتنا

اجتماع طارئ في الإسماعيلي لتعيين جهاز فني جديد بعد وداع البطولة العربية "خاص"

تعليق مثير من زيزو بعد أنباء تمرده ورحيله عن الزمالك.. فيديو

انخفاض كبير في عدد المصابين بكورونا في مصر.. "الصحة" تعلن أحدث حصيلة عن الفيروس

أعذر كل من أساء الفهم.. زيزو يرد على أنباء رحيله من الزمالك.. تفاصيل

ربنا يصبرك على الفراق.. هاني رمزي ناعيا والد بيومي فؤاد

الوضح حرج.. نفاذ الأكسجين من مستشفى بريطاني وسط ارتفاع مرضى كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم ناسا.. عالم مصري يفسر تعاقب الليل والنهار بنظرية جديدة | فيديو

الجوازة باظت.. سيارات شاركت الزعيم عادل إمام بطولة عريس من جهة أمنية | صور

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022