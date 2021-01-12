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أخبار العالم

السلفادور تفرض غرامة على شركة طيران سمحت لراكب مصاب بكورونا بالسفر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:01 ص
معاقبة الشركة بغرامة
معاقبة الشركة بغرامة مالية
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محمد علي
صرح المدير العام لمكتب الهجرة والشؤون الخارجية في السلفادور، ريكاردو كوكالون ، بأن بلاده فرضت غرامة على شركة سبيريت إيرلاينز لسماحها بسفر راكب كانت نتيجة اختباره للــ PCR الخاصة  بكوفيد-19، إيجابية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

 وكانت الطائرة تقوم برحلة من هيوستن في أمريكا إلى سان سلفادور يوم الخميس الماضي.

وقال كوكلون ، في حديث لوسائل الإعلام المحلية، إنه تم تغريم سبيريت بحوالي 6000 دولار.   

أضاف كوكلون، إن القضية هي المخاطر التي يتعرض لها عدد لا يحصى من الناس، بسبب قرار الشركة غير المسئول.
  
تم إخطار حوالي 58 راكبًا سافروا على نفس الرحلة وكذلك وزارة الصحة في البلاد - حيث إن الأمر متروك لهم لتحديد أفضل طريقة لاحتواء الانتشار المحتمل للفيروس.

وسُمح لمواطن هندوراسي يوم الخميس الماضي بالصعود على متن رحلة جوية من هيوستن ، تكساس إلى سان سلفادور ، عاصمة السلفادور ، حيث اكتشف مسؤولو الهجرة أن الراكب سُمح له بالسفر بنتيجة إيجابية لاختبار PCR . 

وقالت شركة سبيريت إيرلاينز لشبكة CNN إنها تحقق في كيفية تمكن الراكب من الصعود إلى الطائرة "على الرغم من خضوعه للفحص" وأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة.

وأكدت شركة الطيران أن لديها بروتوكولات معمول بها لتلبية المتطلبات التي تطلبها كل دولة يسافرون إليها.  

وتطلب السلفادور من جميع الركاب المسافرين إليها تقديم اختبار PCR سلبي يتم إجراؤه في غضون 72 ساعة قبل السفر.  

استأنفت البلاد الرحلات الجوية الدولية في سبتمبر بعد إغلاقها لمدة ستة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا. 


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