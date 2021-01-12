بسبب عاصفة ثلجية.. السفارة السعودية في فنلندا توجه نداء عاجلا لرعاياها

وجهت السفارة السعودية في العاصمة الفنلندية هلسنكي، نداء عاجلا إلى رعاياها، حيث طالبتهم، بضرورة البقاء في المنازل اليوم بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب البلاد.





وذكرت صحيفة المناطق السعودية نقلا عن الصفحة الرسمية للسفارة عبر حسابها علي موقع التدوينات القصيرة تويتر: تود السفارة إحاطة المواطنين في هلسنكي، أن السلطات الفنلندية تنصح بعدم استخدام السيارات، والبقاء في المنازل، اليوم الثلاثاء ١٢ يناير ٢٠٢١م، وذلك لوقوع عاصفة ثلجية.





وكان أربعة أشخاص في إسبانيا لقوا حتفهم بسبب العاصفة "فيلومينا" التي تسببت في فوضى في مواعيد السفر بجميع أنحاء البلاد، كما غطت الثلوج العاصمة الإسبانية مدريد في أعنف تساقط للثلوج منذ عقود وأجبرت السلطات على تعبئة القوات لإنقاذ سائقي السيارات المحاصرين.





وبحسب وكالة رويترز، وصلت خدمات الإنقاذ إلى 1500 شخص محاصرين في السيارات، في حين أخلي المارة في شارع جران فيا، وهو عادة أحد أكثر الشوارع ازدحاما في العاصمة.





واستخدم سكان مدريد الآخرون العاصفة الثلجية الغريبة للتزلج على الجليد على الطريق أو رشق بعضهم البعض بكرات الثلج.



