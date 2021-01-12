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لحظة أداء أصغر نائبة بالنواب لليمين الدستورية.. شاهد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:08 م
لحظة أداء أصغر نائبة
لحظة أداء أصغر نائبة بالنواب لليمين الدستورية
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نورهان رأفت
أدت النائبة فاطمة سليم، أصغر الأعضاء سنا، بمجلس النواب، اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية للنواب، والتي بدأت، قبل قليل.

وعقدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة، وأكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الحرص الكامل على خروج الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب فى أفضل صورة.

وأكد المستشار محمود فوزي أنه تتم كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية فى ظل تدابير أزمة كورونا التى تمثل جائحة عالمية.

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن البرلمان المصري من المؤسسات التى استطاعت العمل فى ظل هذه الجائحة منذ مارس الماضي.

وأكد الأمين العام لمجلس النواب، أنه فى ضوء دراسة الاستعداد لهذه الجلسة، رؤى أن قانون مجلس النواب ينص علي النظام الانتخابي ما بين الفردي والقائمة، 50% للأولي و50%  للثانية، ومن تمت  تقسيم عملية الأداء لليمين الدستورية وفق هذا القاعدة المجردة، خاصة أن اليمين يتم أدائها بشكل منفرد وليس بشكل جماعي، وبالتالي  تم تقسيم القاعه وفق الـ3مستويات بها.

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