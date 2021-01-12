مش أنا اللى بعت رسايل.. اختراق واتساب الخاص بريهام سعيد

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، أنه تم تهكير واختراق تطبيق الواتساب الخاص بها.









وكتبت ريهام سعيد: "الواتساب بتاعى اتعمله هاكنج، مش انا اللى برسل أو برد من إمبارح".









من ناحية أخرى، علقت الإعلامية ريهام سعيد، على قبول نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر اعتذار مطرب المهرجانات الشعبي حمو بيكا، والتنازل عن القضايا المرفوعة ضده.











وقالت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، إن "والدة حمو بيكا وجهت رسالة خاصة للفنان هاني شاكر، واستجاب لدموعها بسبب أزمته مع بيكا، وهاني شاكر لم يستطع مقاومة نداء الأم".









وأصدرت نقابة الموسيقيين، بيانًا صحفيًا، كشف فيه نقيب الموسيقيين عن قبول اعتذار حمو بيكا، وجاء البيان كالتالي، "في ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حموبيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب السادة أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول في حق أمير الغناء الفنان هاني شاكر، وقد تقدم بيكا باعتذار مكتوب، وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هاني شاكر عن تجاوزه السابق، وقد قبل النقيب وأعضاء المجلس الاعتذار وكلف سيادته الأستاذ ياسر قنطوش المحامي بالتنازل عن الدعوى حفاظًا على مستقبله ومستقبل أسرته".









من جانبه، قال مطرب المهرجانات حمو بيكا: "أنا النهارده كنت فى نقابة المهن الموسيقية، واعتذرت للأستاذ هانى شاكر وأعضاء المجلس، وأنا النهارده مع المستشار ياسر قنطوش، محامى نقابة المهن الموسيقية، اللى كان عاملى القضية والحمد لله تم التصالح، وأنا بحب أطمن أهلى وناسى، وكمان أستاذ ياسر بلدياتنا ووقف جنبى وساعدنى، وأنا بشكر النقيب هانى شاكر وأعضاء المجلس".











