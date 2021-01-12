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ننشر أسماء عدد من النواب الجدد بعد أداء اليمين الدستورية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:02 م
صدى البلد
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فرح علاء الخولي
أدى مجموعة من النواب الجدد حلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في جلسته الأولى اليوم الثلاثاء، ومنهم النائب احمد دندش، والنائب عصام دياب، والنائب محمد طلبة، والنائب سامي سليم، والنائب جمال عبيد، والنائب جمال فؤاد، والنائب مجدي سيف، والنائب اسامة فتحي عبد الرحمن، والنائب أشرف أمين عبدالعليم احمد، النائب مجاهد نصار.

وتعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الحرص الكامل على خروج الجلسة الافتتاحية أفضل صورة للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.

وأوضح المستشار محمود فوزي أنه تتم كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية فى ظل تدابير أزمة كورونا التى تمثل جائحة عالمية، مشيرا إلى أن الحق فى الصحة مقدم على جميع الأمور.

وقال إن البرلمان المصري من المؤسسات التى استطاعت العمل فى ظل هذه الجائحة منذ مارس الماضي.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب، أنه فى ضوء دراسة الاستعداد لهذه الجلسة، رؤي أن قانون مجلس النواب ينص على النظام الانتخابي ما بين الفردي والقائمة، 50% للأولى و50%  للثانية، ومن ثم تم تقسيم عملية الأداء لليمين الدستورية وفق هذا القاعدة المجردة، خاصة أن اليمين يتم أداؤها بشكل منفرد وليس بشكل جماعي، وبالتالي  تم تقسيم القاعة وفق الـ3 مستويات بها.

وأكد المستشار محمود فوزي، أنه تم التوافق على قسم اليمين الدستورية بواقع الفردي والقائمة، ومن ثم يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء فى أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلى أنه تم إعداد استراحات موصولة بالقاعة ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب.

وقال إنه عقب الانتهاء من اليمين سيتم إجراء انتخابات الرئاسة والوكالة، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يتم موافاة الأعضاء بها على جميع المستويات، وبجميع الوسائل، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك جهد من المراسم والعلاقات العامة لمساعدة النواب فى الوصول إلى مقاعدهم والسبيل إليها أيضا.
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