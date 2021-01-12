بحرا وجوا.. خروقات إسرائيلية للدولة اللبنانية والجيش يعلق

أصدرت القيادة العامة للجيش اللبناني، بيانا كشفت فيه عن الخروقات التي قام الجيش الإسرائيلي بها للأراضي والأجواء والمياه اللبنانية.





وذكرت القيادة العامة للجيش اللبناني قائلة : أنه بتاريخ 11/1/2021 ما بين الساعة 18.32 والساعة 22.00، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية ، قبالة رأس الناقورة على أربع مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 314 مترا.





كما أشارت القيادة العامة للجيش اللبناني في بيان اخر قائلة : "بتاريخ 11 / 1 / 2021 اعتبارا من الساعة 12.10 وحتى الساعة 15.05 ، كما تم تسجيل /8/ خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب وجبل لبنان".





وفي بيان ثالث أعلنت قيادة الجيش ، أنه تاريخ 11 / 1 / 2021 اعتبارا من الساعة 12.15 ولغاية الساعة 19.50 تم تسجيل /3/ خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق البقاع والجنوب.





وأكدت أنه يتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان



