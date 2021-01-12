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مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يكشف معلومات مهمة حول الاستحمام.. دراسة توضح علامتين لنقص الأوكسجين في الجسم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:03 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد، مجموعة أخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، وإليكم أبرز التفاصيل.

يعد التهاب الملتحمة من أكثر أمراض العيون انتشارا، ويتسبب في احمرار والتهاب الطبقة الرقيقة من الأنسجة التي تغطي الجزء الأمامي من العين (الملتحمة)، وغالبًا ما يشير الناس إلى التهاب الملتحمة بالعين الحمراء.

أجاب الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، عن عدد من الأسئلة التي تخص الاستحمام في الشتاء في ظل انتشار فيروس كورونا.

أدى اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا إلى حدوث حالة من الذعر بين المواطنين في جميع أنحاء العالم، خصوصا بعد توافر تقارير عن حدوث إصابات به في أكثر من 30 دولة حول العالم.

كشفت دراسة جديدة عن علامات تحذيرية لـ فيروس كورونا المستجد COVID-19، تظهر على الأظافر والأذن لتشير إلى انخفاض في مستويات الأكسجين في الدم.

الصداع هو أحد العلامات الشائعة لعدوى فيروس كورونا، حيث أفاد الأشخاص الذين يعانون من صداع COVID 19 بأنه صداع غير عادي، مؤلم، وأحيانًا من جانب واحد مما يجعل من الصعب القيام بوظائفه. 

يحتوي جسم الإنسان على العديد من السموم بسبب تناول أطعمة غير صحية، ومشروبات ضارة بالجسم، ومن أجل الشعور بالراحة والتمتع بصحة جيدة، من الضروري إزالة جميع المواد الضارة من الجسم، وغالبًا ما يستغرق الأمر أقل بكثير مما يبدو لنا، ومن بين أكثر المشروبات الصحية التي يتم شربها غالبًا عصير الليمون. 

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