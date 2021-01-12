نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يكشف معلومات مهمة حول الاستحمام.. دراسة توضح علامتين لنقص الأوكسجين في الجسم

من أجل الشعور بالراحة والتمتع بصحة جيدة، من الضروري إزالة جميع المواد الضارة من الجسم، وغالبًا ما يستغرق الأمر أقل بكثير مما يبدو لنا، ومن بين أكثر المشروبات الصحية التي يتم شربها غالبًا عصير الليمون.

يحتوي جسم الإنسان على العديد من السموم بسبب تناول أطعمة غير صحية، ومشروبات ضارة بالجسم، و