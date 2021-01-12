لمرضى كورونا.. دراسة توضح علامتين تشير لنقص الأكسجين في الجسم

وأشارت الدراسة، أن حاليًا يوجد نوعًا جديدًا من SARS-CoV-2 (الفيروس المسبب لـ COVID-19 ) ، والذي كان يُطلق عليه في الأصل النسب B.1.1.7. السلالة المتحورة، التي تم اكتشافها في نوفمبر 2020، والتي يحتاج فيها المريض لوضعه على الHكسجين.

كما لا يوجد دليل حاليًا على أن المتغير من المرجح أن يسبب مرضًا شديدًا أو وفيات، ولكن يُعتقد أنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70% عن الطفرات السابقة.

ومن الأهمية بمكان الانتباه إلى العلامات التحذيرية لـ فيروس كورونا COVID-19 والعزل الذاتي أو طلب المساعدة الطبية في المنزل أو المستشفى.

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