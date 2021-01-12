لمرضى كورونا.. دراسة توضح علامتين تشير لنقص الأكسجين في الجسم

كشفت دراسة جديدة عن علامات تحذيرية لـ فيروس كورونا المستجد COVID-19، تظهر على الأظافر والأذن لتشير إلى انخفاض في مستويات الأكسجين في الدم.
وأشارت الدراسة، أن حاليًا يوجد نوعًا جديدًا من SARS-CoV-2 (الفيروس المسبب لـ COVID-19 ) ، والذي كان يُطلق عليه في الأصل النسب B.1.1.7. السلالة المتحورة، التي تم اكتشافها في نوفمبر 2020، والتي يحتاج فيها المريض لوضعه على الHكسجين.
كما لا يوجد دليل حاليًا على أن المتغير من المرجح أن يسبب مرضًا شديدًا أو وفيات، ولكن يُعتقد أنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70% عن الطفرات السابقة.
ومن الأهمية بمكان الانتباه إلى العلامات التحذيرية لـ فيروس كورونا COVID-19 والعزل الذاتي أو طلب المساعدة الطبية في المنزل أو المستشفى.
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ما قد يكون مفاجأة هو أنه يمكنك اكتشاف COVID-19 على أظافرك وشحمة أذنك، هذا لأن هذه النقاط توفر نظرة ثاقبة لمستويات الأكسجين في الدم.
يمكن أن يتسبب فيروس كوفيد -19 والمخاطر المرتبطة به في انخفاض مستويات الأكسجين لديك إلى مستويات مثيرة للقلق.
ووفقا لموقع "express"، يمكنك مراقبة مستويات الأكسجين لديك باستخدام مقياس التأكسج النبضي، وهو مستشعر بسيط غير مؤلم يضيء ضوءًا على ظفرك أو شحمة أذنك لمعرفة كمية الأكسجين في الدم كنسبة مئوية من إجمالي الكمية التي يمكن أن تحملها (من 100).