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أخبار العالم

بعد التطبيع.. سفير إسرائيلي سابق بمصر يترأس مكتب الاتصال في المغرب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:31 م
ديفيد جوفرين
ديفيد جوفرين
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شيماء مصطفى
عينت إسرائيل سفيرها السابق لدى مصر، ديفيد جوفرين، قائما مؤقتا بالأعمال لها في المغرب.

جاء ذلك بعد قرار المغرب إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بوساطة أمريكية في ديسمبر الماضي.

ووفقًا لموقع "نورث أفريقا بوست"، يعمل مكتب الاتصال الإسرائيلي منذ تسعينيات القرن الماضي حتى عام 2000، عندما أغلقه المغرب كرد فعل على الانتفاضة الفلسطينية.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، من المقرر أن يتوجه جوفرين إلى الرباط قريبا لإعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب.

وكان المغرب وإسرائيل أعلنا عودة العلاقات الشهر الماضي وزار وفد إسرائيلي رفيع المستوى الرباط لتأكيد الالتزام بالاتفاق ومناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا والزراعة والصناعة والسياحة.

وذكرت تقارير أن رحلات الطيران المباشرة ستستأنف بحلول منتصف يناير بين البلدين، لكن الخطوط الجوية المغربية لم تؤكد النبأ بعد.
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