ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. توقيع عقد استثماري لبناء مصنع لتدوير النفايات الصلبة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:01 م
مصنع لتدوير النفايات
مصنع لتدوير النفايات الصلبة
Advertisements
قسم الاقتصاد
وقعت أمانة المنطقة الشرقية بالسعودية، عقدًا استثماريًا لبناء مصنع متكامل لتدوير النفايات الصلبة من مخلفات المباني الانشائية لإدارة المخلفات الإنشائية بنظام BOT ومعالجتها والتخلص منها بطريقة بيئية وصديقة للبيئة، وإنتاج مجموعة من المنتجات التي منها الحصى المعاد تدويره، الذي يمكن إعادة استخدامه في مشروعات الأمانة.

وأوضحت الأمانة في تقرير نشر عبر وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن هذا المشروع الذي تشرف عليه وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة، يأتي امتدادًا لجهود أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 لإشراك القطاع الخاص بالتنمية ورفع جاذبية الاستثمارات البلدية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وطرح الفرص الاستثمارية المبتكرة لتطوير الخدمات البلدية.

اقرأ أيضا:

وأشارت المنطقة في بيانها الصادر اليوم إلى أن المشروع سيسهم في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري عبر منظومة عمل ذكية تعتمد على التحول الرقمي وترتبط بمنظومة الرقابة والتراخيص.

كما يُعد المشروع أحد المشاريع المميزة التي تحقق مجموعة من الأهداف في وقت واحد ويسهم في تنمية المنطقة ويرفع من الإيرادات ويخفض من التكاليف ويدعم سلامة البيئة والمحافظة عليها ويتماشى مع رؤية المملكة في إشراك القطاع الخاص بالتنمية وتحقيق مفهوم المدن الصديقة للبيئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اتفاق مصري بحريني للترويج لفرص الاستثمار العقاري

السعودية تعلن عن فرصة استثمارية لبناء مدينة نموذجية لإسكان العمال بالمدينة المنورة

اقتصاد السعودية.. أرامكو وبيكر هيوز تعلنان بدء الأعمال الإنشائية لمشروعٍ مواد غير معدنية

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة .. وتحويل المخلفات البلدية إلى طاقة .. وزيرة البيئة: وضع أفضلية للشركات المصرية في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة

الاقتصاد السعودي.. أمين منطقة المدينة المنورة يوقع عقدًا استثماريًا لإنشاء وتشغيل وصيانة سكن العمال النموذجي

ترشيحاتنا

خاص.. كواليس تجميد ليفربول مفاوضات تمديد عقد محمد صلاح

رسميا.. المستشار حنفي جبالي رئيسا لمجلس النواب

يسرا تعلن عن تعافيها من فيروس كورونا

الحكومة تكشف حقيقة دمج امتحانات الفصلين الدراسيين بالجامعات

بعد الهزيمة أمام الرجاء .. استقالة جماعية يا إما بلاش في الإسماعيلي| خاص

بيان عاجل من السودان يندد بعدوان إثيوبيا الغادر على منطقة الفشقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعافيها من كورونا.. أجرأ إطلالات يسرا خلال الفترة الأخيرة.. شاهد

الشتاء وجفاف البشرة.. وصفات منزلية بسيطة لعلاجها

نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يكشف معلومات مهمة حول الاستحمام.. دراسة توضح علامتين لنقص الأوكسجين في الجسم