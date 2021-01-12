بعد انتخابه رئيسا للبرلمان.. حنفي جبالي يوجه الشكر للدكتور علي عبد العال

قال المسشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، "السادة النواب، أتقدم لكم بجزيل الشكر علي انتخابي رئيسًا لمجلس النواب، لا فرق بين من وافق ومن اعترض، تلك هي الديمقراطية التي تتميز باختلاف وجهات النظر، الشكر لمن تولي رئاسة الجلسة الإجرائية الأولي والنائبة فريدية الشوباشي".
وقال "الجبالي"، عقب فوزه بانتخابات رئاسة البرلمان، "أتقدم بالتحية للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس خلال الفصل التشريعي السابق، ولكل النواب الذين بذلوا كل الجهد في ظروف بالغة الصعوبة، مع ابن بار من ابنار مصر هو فخامة الرئيس السيسي الذي تشهد له افعاله علي ارض الواقع بما انجزه ووقع به الحكومة وتابع الابطال في مواقفع العمل المختلفة اثمرت مشروعات عملاقة تبشر بمستقبل مشرق".
وأكد رئيس مجلس النواب، أن السيسي هو من وحد القوى الوطنية تحت شعار يد تحمل السلاح في محاربة الإرهاب ويد تبني تحت وطأة الوباء الذي اجتاح العالم كله.
ووجه التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمواطنين المخلصلين الذين استشهدوا بعد مواجهة إرهاب مجرم، وقدم التحية لشهداء الواجب من الأطباء والتمريض والعاملين معهم في مواجهة الوباء اللعين فيروس كورونا.
وتابع: الفصل التشريعي يلقي على عاتقنا بذل كل جهدنا بالبناء على ما أنجزه أعضاء الفصل السابق لنحقق ما يصبو إليه الوطن في المرحلة التي تشهد إصلاح في كافة المجالات، موجها رسالة لأعضاء المجلس قائلا: دوركم الرقابي على أعمال الحكومة لا يقل أهمية عن دوركم التشريعي، وتكون رقابة متوازنة من خلال الفصل المرن بين السلطات حيث تراقب كل سلطة نظيرتها بهدف تحقيق الصالح العالم.
وقال: وطننا الغالي يناجينا جميعا أن نتكاتف ونتعاون كمواطنين صالحين مخلصين يتقاسمون العيش على أرضه لا تفرقة أو تمييز ولا نبتغي إلا المصلحة العامة، واختلاف الرأي سبيلا للوصول لأفضل الحلول، ووهدفنا رفع اسم بلادنا عالي. وأنهى حنفي جبالي كلمته، قائلا: شعارنا في ذلك تحيا مصر دائما بأبنائها الأوفياء.