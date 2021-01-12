بعد انتخابه رئيسا للبرلمان.. حنفي جبالي يوجه الشكر للدكتور علي عبد العال

قال المسشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، "السادة النواب، أتقدم لكم بجزيل الشكر علي انتخابي رئيسًا لمجلس النواب، لا فرق بين من وافق ومن اعترض، تلك هي الديمقراطية التي تتميز باختلاف وجهات النظر، الشكر لمن تولي رئاسة الجلسة الإجرائية الأولي والنائبة فريدية الشوباشي".





وقال "الجبالي"، عقب فوزه بانتخابات رئاسة البرلمان، "أتقدم بالتحية للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس خلال الفصل التشريعي السابق، ولكل النواب الذين بذلوا كل الجهد في ظروف بالغة الصعوبة، مع ابن بار من ابنار مصر هو فخامة الرئيس السيسي الذي تشهد له افعاله علي ارض الواقع بما انجزه ووقع به الحكومة وتابع الابطال في مواقفع العمل المختلفة اثمرت مشروعات عملاقة تبشر بمستقبل مشرق".



